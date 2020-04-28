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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 16, 28 апреля / Кто в прокуратуре Тувы главный?
   
 
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№16, 28 апреля 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Кто в прокуратуре Тувы главный?

Прокурору Республики Тыва
А.Н. Боровкову

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В редакцию газеты «РИСК» от начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк поступил текст ОПРОВЕРЖЕНИЯ на публикацию «Прокуратура Тувы на коротком поводке у коррупции», размещённой в газете «РИСК-Экспресс» от 28.01.2020, выпуск №3.

Поскольку в соответствии с ФЗ «О прокуратуре» и «О СМИ» начальник отдела госоргана не наделён правом выступать от имени органа, а к тексту ОПРОВЕРЖЕНИЯ О.Ю. Единосяк не была приложена соответствующая доверенность на право представления интересов прокуратуры Республики Тыва, прошу Вас либо лично обратиться в редакцию с соответствующей просьбой, либо направить текст ОПРОВЕРЖЕНИЯ с Вашей доверенностью.

В таком случае обращение прокуратуры будет рассмотрено в предусмотренном законом порядке с изложением позиции редакции.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 511 раз)

 risk-inform.ru/article_8667.html
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