Кто в прокуратуре Тувы главный?

Прокурору Республики Тыва

А.Н. Боровкову

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В редакцию газеты «РИСК» от начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк поступил текст ОПРОВЕРЖЕНИЯ на публикацию «Прокуратура Тувы на коротком поводке у коррупции», размещённой в газете «РИСК-Экспресс» от 28.01.2020, выпуск №3.

Поскольку в соответствии с ФЗ «О прокуратуре» и «О СМИ» начальник отдела госоргана не наделён правом выступать от имени органа, а к тексту ОПРОВЕРЖЕНИЯ О.Ю. Единосяк не была приложена соответствующая доверенность на право представления интересов прокуратуры Республики Тыва, прошу Вас либо лично обратиться в редакцию с соответствующей просьбой, либо направить текст ОПРОВЕРЖЕНИЯ с Вашей доверенностью.

В таком случае обращение прокуратуры будет рассмотрено в предусмотренном законом порядке с изложением позиции редакции.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров