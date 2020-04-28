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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 16, 28 апреля / Перекрёсток мнений
   
 
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№16, 28 апреля 2020 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 22-04-2020 #2[ru]

Самоизбрался! Самообнулился! Самоудалился! Настоящий самец!

Аноним, 23-04-2020 #5[ru]

Цап-царап, кхе-кхе, цап-царап, кхе-кхе, цап-царап, кхе-кхе...

Свежий анекдот

Аноним, 22-04-2020 #1[ru]

Было бы смешнее, если бы Шойгу продал эту помощь Туве. Хотя у нас всё возможно – словам Карлы верить нельзя.

Мультипликативный эффект от глупости руководства, падения нефтяного рынка и эпидемии

Аноним, 22-04-2020 #1[ru]

Давно уже ясно, что эта власть никчёмная, воровская, приблатнённая, неумная. Одним словом – гопники.

Аноним, 22-04-2020 #2[ru]

Кара-оол 13 лет системно выдавливал из республики, методично закрывая кислород независимых, свободомыслящих и трудолюбивых тувинцев. Коронавирус, объявленная пандемией ВОЗ, поставил всех на колени. Земляки в мегаполисах, живущие своим честным трудом остались без работы и крови. В такой момент, наш «национальный лидер», Кара-оол с перепугу за собственную шкуру закрывает рейс Москва-Кызыл, бросив на произвол судьбы сотни семьей.

Аноним, 22-04-2020 #6[ru]

Аноним 3 написал: «Наше правительство старается, как может, выбивает федеральные средства для улучшения качества жизни! Нападать-то все любят! Прежде, чем что-то писать подобного рода, надо посмотреть и огляделся вокруг!» Так кто же спорит? Вы правильно написали – правительство выбивает федеральные средства для улучшения качества СВОЕЙ жизни, но НЕ для улучшения качества жизни народа! В этом и есть принципиальная разница! Вы эту разницу правильно подметили и нам донесли! Я бы вас попросил еще что-то умное про правительство написать. И особенно – про Главу!

Аноним, 22-04-2020 #21[ru]

«Заявки от Тувы на средства индивидуальной защиты (СИЗ) для борьбы с коронавирусом предоставляются вовремя, и заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова об их отсутствии требует разбирательств» заявила РИА Новости министр экономики республики Тува Е.Каратаева. Ранее Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тува, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. По его словам, от Амурской области, республик Алтая и Тувы не поступило ни одной заявки.

Аноним, 23-04-2020 #24[ru]

Мой муж каждый день выпивал бутылку пива. Сейчас пиво купить не может, поставил бражку и теперь вместо пива выпивает это пойло, от которой болит желудок. У меня к мэру два вопроса: когда у мужа откроется язва? Когда и где в Кызыле можно купить пиво?

Националист, 23-04-2020 #28[ru]

...Не на что не намекаю, но после того, как православный генерал передал ПРАВИТЕЛЬСТВУ Тувы, большое количество одноразовых медицинских масок, в магазинах (не аптеках) Роберта Доржу, появились маски, стоимостью под 50 рублей. Совпадение?! Не думаю... @MenTyvaMen

Аноним, 23-04-2020 #29[ru]

...Министр промышленности и торговли России Денис Валентинович Мантуров в своем письме от 03.04.2020 №МД – 23185/15 персонально Кара-оолу рекомендовал не менять режим продажи алкогольной продукции. И указал, что это может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение. В соседней Хакасии разрешено с 10.00 до 15.00 продажа алкоголя...

Уважаемые жители Республики Тыва как всегда, надо смотреть, кому это выгодно. В запрещенные часы, понятно, пойло можно продать намного дороже, особенно если этим займутся *свои* люди Карлика.

Аноним, 24-04-2020 #33[ru]

Лунсин не только от налогов освободили, но и разрешили выезжать с территории комбината определённому кругу лиц («неприкасаемых») несмотря на все запреты. И эти неприкасаемые катаются по маршруту Кызыл-Тоджа без всяких ограничений. Как это понимать??? Людей в городе штрафуют за нарушение режима, а лунсиновских китайцев гаишники пропускают. Где минздрав, санэпидемнадзор и ещё куча всяких контролёров-горлопанов? Где, мля?.. Гаишники на 102-ом километре стоят и ни хрена не делают. Жрут и пьют в том же Лунсине. Достали уже, терпение закончилось.

Аноним, 24-04-2020 #35[ru]

Все эти ограничения принимаются только для того, чтобы втихаря пилить бюджет. Все, кто рядом с Кара-оолом, работают будь здоров. Наоборот, стройка Кара-оола возле арбитражного суда ожила, как никогда. Видать, он строит на коронавирусные деньги.

Аноним, 24-04-2020 #38[ru]

Посмотрите: Уюсов работает на ул. Титова в Кызыле. Его никакие карантины не касаются.

Аноним, 24-04-2020 #40[ru]

Уюсов – кошелёк Кара-оола. Что вы хотите? При прокуроре Боровкове Кара-оол чувствует себя, как в раю. Воруй – не хочу!

Аноним, 24-04-2020 #41[ru]

Этот прокурор Б. – продажная тварь. За деньги готов на всё. При нём прокуратура Тувы превратилась в отстой. Обслуживает жуликов типа Крапивина и Якушева.

Аноним, 25-04-2020 #49[ru]

В тюрьмах России и Республики Тыва продолжает действовать сухой закон.

Аноним, 25-04-2020 #53[ru]

Этот Боровков тем же занимался в Красноярске. Поэтому его и перевели в Туву с повышением.

Аноним, 25-04-2020 #59[ru]

Кара-оол заявил, что получил 120 млн. на развитие с/х. Скоро посевная, где деньги? Уже украли? Селянам нужно купить семена, удобрения, дизтопливо. На что?

Аноним, 26-04-2020 #61[ru]

В Тыве составляют список уволенных по утрате доверия – да вся республика знает, что Тывой заправляет карликовская мафия, все его сподвижники-уголовники, начиная с Бичи и кончая Енданом, осужденных за коррупцию и другие уголовные преступления. Говорят братья Леонид и Юра тоже привлекались по УК РФ. А начинать надо этот список с прокурора Боровкова, крышевателя черной братвы.

Коротко

Аноним, 22-04-2020 #1[ru]

Тува себя Россией не считает. ФАС России для Кара-оола не указ. То, что малые пивоварни закрываются, ему все равно. Главное, чтобы его заправки работали. То, что развивается в Туве токсикомания и наркомания, подпольный спирт и самогоноварение, тоже Кара-оолу наплевать. Ему нужны картинки, что в Туве сухой закон. Полиция ничего не умеет, кроме как бизнес закрывать и получать огромную зарплату. Запрещают даже на природу в лес выходить, где людей-то нет. На кладбище могилки прибрать тоже запрещают. И все это, потому что медицину развалили, засранцы.

Аноним, 22-04-2020 #2[ru]

Сукакарол уже который год вещает, что обеспечил интернетом самые отдаленные села Тувы, а тут выяснилось, что «Нет интернета и сотовой связи: 9,5 тыс. детей в Туве учатся по почте». #сукакараолуходи!

Аноним, 23-04-2020 #4[ru]

1-му – братки Карлы возомнили себя ханами. И это давно известно. Прокуроры им жопу лижут.

Националист, 24-04-2020 #5[ru]

4-му, эти т.н. «братки Карлы возомнили себя ханами...», – таки пускай. Это из той же серии, как ряженый полу-«русский» холоп втирающий всякую хрень, будет именовать себя царём старообрядцев... А браткам, не то чтобы до ханов как до луны пешком, им даже до нойонов никогда не добраться. Ведь для того, чтобы быть нойоном (не говорю уже про хана) необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь аристократическую родословную в нескольких поколениях. Ну откуда у этих братков – потомственных аратов простолюдинов – могут появиться аристократические корни?!..

националисту, 24-04-2020 #6[ru]

Ты чьих будешь? Чей холоп, спрашиваю? Если за народ, то почему Кара-оолу в морду плюнуть боишься? Ведь он-то всю твою идею обокрал! Поначалу русских притеснял, а на самом деле всех умных и цвет Тувы разогнал и простых тувинцев обобрал!..

Аноним, 24-04-2020 #7[ru]

Всё, что заявляет Кара-оол – враньё. Никакой железной дороги не будет. Никогда.

Аноним, 24-04-2020 #8[ru]

Какая железная дорога? Скоро все будем лапу сосать.

Аноним, 24-04-2020 #9[ru]

Уголь наш никому не нужен. Всё это туфта и попытка украсть побольше денег из бюджета.

Аноним, 24-04-2020 #10[ru]

Какой уголь? Нефть и газ уже скоро продать будет некому – а вы про уголь.

Аноним, 25-04-2020 #11[ru]

Эта сукакараоол закрыл все точки, которые торговали легальными вино-водочными изделиями и пивом. Приходится вдвое дороже покупать в подворотнях шмурдяк. Кара-оол, Доржу и Тунёв довольны!

Аноним, 25-04-2020 #13[ru]

Мочите эти точки, зачем жалуетесь. В Тоора-Хеме бабки гопгвардию разогнали, когда те попробовали им не дать пенсии получить, а вы жалуетесь, не стыдно?

Аноним, 25-04-2020 #14[ru]

Тувинцы, вы же сами голосуете за этого пидера. Или вообще не ходите на выборы, а он за вас «галочки» ставит в бюллетенях, Чего вы хотите? Вот вышли бы на улицу, как в Осетии и потребовали его отставки!

Обзор прессы

Эрмак, 23-04-2020 #1[ru]

Народ в Северной Осетии уже довели до бунта с этой «борьбой»... Но а как Туве «борются», так скоро ЖРАТЬ нам будет нечего... Цена на хлеб растет... Да... посмотрим, до чего народ доведут...

Аноним, 24-04-2020 #2[ru]

Этот Глухов – такое говно! Какое ему «наследие»? Балбес неграмотный.

Аноним, 24-04-2020 #3[ru]

Да что там Глухов – у нас весь Верховный Хурал – такие же гавнюки, как и Глухов. Их специально Кара-оол подбирает по вонючести?

Аноним, 24-04-2020 #4[ru]

Андриан Ооржак и Попов под дудку Кара-оола не пляшут, поэтому кара-боты их и мочат.

Аноним, 24-04-2020 #5[ru]

Весь Хурал нужно отправить в отставку. Это при их попустительстве в Туве развернулось такое воровство.

Аноним, 25-04-2020 #6[ru]

Разгон нужно начинать с прокуратуры. Нужно отправить Боровкова назад в Красноярск. Пусть он там водочную мафию покрышует.

Аноним, 25-04-2020 #7[ru]

У Боровкова неплохие замы. Кого-нибудь из них можно назначить вместо него. А его – вон!

Минэкономразвития: Светлое будущее Тувы не за горами!

Аноним, 22-04-2020 #1[ru]

Насмешили строительство круглогодичного тепличного комплекса «Овощи Тувы». Один тепличный комплекс в Кызылском районе развалили и на его обломках хотят срубить деньжат. Карлик – вор!

Как жизнь, Хакасия?

Аноним, 24-04-2020 #1[ru]

В Хакасии нет такой глупости, как в Туве. Всё-таки Коновалов больше соображает, чем Кара-оол.

Аноним, 24-04-2020 #2[ru]

Дело не в том. Коновалов ещё не оперился. И у него нет такой «крыши», как у Кара-оола. Он опасается воровать – посадят. Зам Коновалова сидит в СИЗО. Вот что значит нет «крыши» Шойгу!

Аноним, 24-04-2020 #3[ru]

Этого Новикова брали при Зимине. Но, скорее всего, Шойгу его «отмазал».

Аноним, 25-04-2020 #4[ru]

А теперь Шойгу, наверное, и поспособствовал, что его взяли с поличным.

Перекрёсток мнений

Аноним, 23-04-2020 #1[ru]

Хроники сумасшедшего дома. Фельдмаршал всея психдиспансера Шойгу украсил главный храм ВС РФ витражами с серпом и молотом. Нетрудно догадаться, кто там на иконах нарисован и кто святые. А на кресте – половец распятый. Что за новая религия такая в палате №6? Уж не шизофрения ли?..

Аноним, 24-04-2020 #3[ru]

Шойгу когда-то служил инспектором ЦК КПСС. Потом переметнулся к Ельцину. Стоял возле него, держа поднос с рюмкой водки. Теперь также подле Путина стоит, согнувшись. Хамелеон.

Аноним, 24-04-2020 #4[ru]

Шойгу не строитель, не спасатель и не военный. Обыкновенный прилипала.

Аноним, 24-04-2020 #5[ru]

Он сам заявлял, что готов быть хоть кем, хоть личным егерем, лишь бы подле президента. Путина свалят, он возле следующего будет тереться.

Аноним, 25-04-2020 #7[ru]

Эта семейка Шойгу давно пьёт нашу кровь. Пользуется тувинскими благами, а в ответ – ноль!

Телеразборки

Аноним, 24-04-2020 #1[ru]

Хорошо, хоть Андриан людям помогает. А то в случае чего и обратиться-то не к кому.

Аноним, 24-04-2020 #3[ru]

Я смотрю Восьмой канал с удовольствием. Это не то что ВГТРК.

Аноним, 25-04-2020 #7[ru]

У нас государство прижимистое. Им не до бедняков. Они богатым помогают. За границей.

Аноним, 25-04-2020 #12[ru]

Жириновский выступил с новыми инициатива поддержать людей. Списать долги граждан. Правительство России «против».

(прочитано 483 раза)

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Он был в прекрасной спортивной форме, но на пузе она уже не застёгивалась...

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