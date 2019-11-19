Закон джунглей

Как остановить буллинг

Лишь треть российских школьников никогда не сталкивалась с травлей. Остальные либо сами становились жертвами буллинга, либо наблюдали за травлей со стороны. «Сноб» рассказывает о том, зачем школьники ищут «козла отпущения», по какому принципу они выбирают жертву травли и как вести себя взрослому, чтобы это предотвратить.

Катерина Мурашова, семейный психолог

Буллинг – это часть групповой динамики, которая неизбежно возникает в любом коллективе. Вспомним сериал Lost: выжившие после падения самолета люди попадают на необитаемый остров. В первой серии непонятно, кто из них займет роль лидера, кто – роль шута, а кто – изгоя. Но уже через несколько серий зритель понимает, кто в этом сложившейся поневоле группе главный, а кому уготованы вторые роли. То же самое происходит и в классе.

Как только дети попадают в закрытую группу, они начинают распределять между собой социальные роли. Буллинг редко возникает в дворовой компании – если ребенка обижают во дворе, он может перестать общаться с этими детьми или пойти играть в соседний двор.

Жертва буллинга – это козел отпущения, на которого возлагают ответственность за проблемы, с которыми сталкивается группа. Если у класса нет серьезных проблем, то нет необходимости и в козле отпущения. При этом класс, где нет травли, не обязательно дружный. Отношения между детьми могут быть довольно прохладными, однако до тех пор, пока группа благоденствует, дети не будут искать жертву.

Чаще всего травле подвергается ребенок, поведение которого чем-то не устраивает группу лидера. Если речь идет о детской футбольной команде, то в качестве жертвы буллинга могут выбрать самого слабого игрока, если о математическом классе – ученика, отстающего по профильным дисциплинам, даже если физически он самый сильный. Также объектами буллинга часто становятся дети, поведение которых кажется остальным странным и непонятным.

Не все дети, которых одноклассники пытаются сделать «козлами отпущения», соглашаются ими быть. Часть успешно сопротивляется. Ребенок может убедить группу в том, что в ней он играет другую социальную роль: например, шута, оппозиционного лидера или эксперта в какой-то области.

Анастасия Юдина, психолог семейного центра «Измайлово»

Если взрослый, который руководит группой, сумел выстроить уважительную систему взаимоотношений между детьми, то никакой травли не будет. Бессмысленно искать причину, по которой конкретный ребенок стал жертвой буллинга. Повод для травли может найтись в любом школьнике: отличника назовут очкариком, а спортсмена – тупицей.

Родители часто спрашивают, стоит ли им вмешиваться в детские конфликты. Однозначно стоит, но действовать нужно при этом на своем уровне – на уровне взрослых.

Если по какой-то причине руководитель коллектива допустил травлю, родителям ребенка стоит прежде всего поговорить с ним. Если буллинг происходит в классе, этот вопрос нужно поднять на родительском собрании.

Буллинг – это болезнь группы. Поэтому если ваш ребенок рассказывает, что в классе над кем-то издеваются, это – тревожный звонок. Даже если травля напрямую не касается вашего ребенка, в классе все равно создается атмосфера страха, и даже дети, которые не участвуют в травле и не одобряют ее, начинают бояться, что они будут следующими. Эту проблему нужно решать вместе с классным руководителем.

Наталья Цымбаленко, автор книги «Как остановить травлю ребенка»

Процесс поиска жертвы для травли не подчиняется никаким алгоритмам. Джуда Лоу травили в школе за то, что он был красивым, Леди Гагу – за то, что она была необычной, принца Чарльза – за то, что он был домашним.

Ответственность за буллинг лежит не только на руководителе группы, но и на родителях. Общаться и взаимодействовать с окружающими ребенка учат в семье. Дети слушают своих родителей, даже если родителям кажется, что это не так.

Поэтому если ваш ребенок столкнулся с буллингом в школе, первое, что надо сделать – поговорить с родителями его одноклассников. Не спешите забирать ребенка из школы, если он сам этого не хочет. Важно поговорить с каждым родителем лично, а не на общем собрании. Если конструктивного разговора не выходит, то надо привлекать тех, кто поможет привести родителей в чувство – классного руководителя, директора школы, психолога, участкового. Взрослые смогут повлиять на своих детей только в том случае, если они сами осознают проблему.

«Сноб»