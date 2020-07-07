    Перекрёсток мнений

Аноним, 02-07-2020 #4[ru]

Неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние??? Да чиновник не то, что выпячивать, он и иметь не должен какого особого благосостояния!!!

Аноним, 02-07-2020 #5[ru]

Ой, ой, ой! Владимир Владимирович наверное про дочку Карлика хотел сказать... Владимир Владимирович, у нас в Тыве нельзя так говорить – расправиться могут, Вы не боитесь, Владимир Владимирович?

Аноним, 02-07-2020 #6[ru]

«Представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут». А сам-то он понимает, в какой стране он живёт? Если учесть, что он считает всех с доходами в 17 тыс. рублей «средним классом», то, наверное, он и сам не понимает, где живёт.

Аноним, 02-07-2020 #7[ru]

Да всё они хорошо понимают. Просто людей принимают за скот.

Аноним, 01-07-2020 #1[ru]

Эпидемия в самом разгаре. Но! Приходите всей семьей на избирательные участки, чтобы продлить царство Путина.

Аноним, 02-07-2020 #4[ru]

Если бы кто-то всерьёз заботился о здоровье и жизни, разве бы организовывали никому не нужные голосование и ралли?

Аноним, 01-07-2020 #1[ru]

Хотелось бы знать процент трудоустройства по полученной специальности выпускников данных техникумов. Помнится, была статья про ТГУ – он там с самым низким образованием по России оказался. А как дела с качеством образования в техникумах?

Аноним, 01-07-2020 #4[ru]

Скорее всего, кому-то понадобилось здание, которое находится в центре города. Это все делается при помощи министра-старушки, которую можно в любой момент выпнуть с кресла министра. Так ее руками было отобрано общежитие сельхозтехникума, которое тоже располагается возле дома правительства

Аноним, 01-07-2020 #5[ru]

Ну, какие могут быть нормальные студенты, если министерство и правительство постоянно «перетрахивают» учебные заведения? Там и нормальный-то человек ничему выучиться не сможет.

Аноним, 02-07-2020 #6[ru]

Возня за здание! А какие там студенты и педагоги, это мало кого интересует... К большому сожалению!

Аноним, 02-07-2020 #8[ru]

Для власти все учебные заведения – это всего лишь коллективы для организации фальсификаций на голосованиях. Больше власти ничего не интересует.

Аноним, 02-07-2020 #9[ru]

Молодец Кузнецова! Лихо она их подцепила! Я бы так не смог.

Аноним, 02-07-2020 #10[ru]

Учителя и врачи своим участием в фальсификациях очень подорвали свой авторитет. К тому же приличные учителя и врачи либо на пенсии, либо вымерли, либо уехали. А эта Санча была хорошим директором лицея. А теперь стала дерьмовым министром.

Аноним, 02-07-2020 #11[ru]

Я что-то не понял. После этой пертурбации не все айтишники перейдут в новый техникум, что ли? Какой дурак такое придумал? У Карлика совсем мозгов нет. Это же нужно держать преподавателей и материально-техническую базу сразу в двух техникумах! Они что там, совсем отучились народные деньги считать?

Аноним, 01-07-2020 #1[ru]

Что-то давно не подрисовывали количество тестов... Карла не видит что ли, что рост зараженных уже опережает рост количества нарисованных тестов? Как оправдываться будет?

Аноним, 01-07-2020 #7[ru]

Верить этой статистике – себя не уважать. Что нужно, то и «нарисуют».

Аноним, 02-07-2020 #10[ru]

В сообщении потребнадзора официально сообщается, что охват тестированием – 123,5%. Это как? «Охватили» на 23,5% больше, чем народу в Туве? Не смешите меня. Имейте совесть, когда такие цифры ОФИЦИАЛЬНО публикуете.

Аноним, 01-07-2020 #2[ru]

«выпавший в ночь на 22 июня снег привел к гибели почти тысячи голов мелкого рогатого скота» – Так, убытки по «Кыштагу» списали, ждем, когда спишут по «Чаа сорук»...

Аноним, 01-07-2020 #3[ru]

Это лекарство для начала проверьте на Главе республики и министре здравоохранения. А уже потом – на людях. А то людей жалко...

Аноним, 02-07-2020 #7[ru]

Вы что, всерьёз думаете, что был Карлик болен коронавирусом? Он пьяный на Мерседесе совершил наезд на человека и слёг от ментов и газеты РИСК – как бы «заболел».

Аноним, 02-07-2020 #8[ru]

Ну а синяк у него откуда?

Аноним, 02-07-2020 #10[ru]

А говорили, что синяк под глаз ему Шайтан поставил. Что-то не срастается...

Аноним, 01-07-2020 #1[ru]

Интересно, чем могут помочь душные армейские палатки от Шойгу? Еще бы додумался бомбардировщики с напалмом прислать... А врачей он привез?

Аноним, 01-07-2020 #2[ru]

От этого Шойгу толку тувинцам – как с козла молока.

Аноним, 02-07-2020 #3[ru]

Палаточный госпиталь в Кызыле – это просто показуха.

Аноним, 05-07-2020 #5[ru]

«Сообразительность» и «ум» Эльвиры – это прежде всего синонимы ее комфортной жизни, легких денег и хоть декоративных, но постов с возможностью надувать щеки и строить из себя важную фигуру. Дальше своего собственного благополучия и безопасности сообразительность и ум Эльвиры не распространяются. Если с Эльвиры потребуют смешать с грязью и наподличать любому человеку – ради собственного благополучия и преференций она это сделает, не задумываясь. И да, автор, а Эльвира хоть когда-нибудь сама что-нибудь умное писала? Ссылку дайте на эту уникальную вещь?!

Аноним, 01-07-2020 #1[ru]

Из-за одного убитого негра-наркомана вспыхнула вся Америка, а у нас дохнет целый регион, и даже губернатора никто не отругает. Какой народ – такая и власть!

Аноним, 01-07-2020 #3[ru]

Семенович, напиши про предстоящие выборы в 8 районах. Согласно новому Федеральному закону от 01.05.2019 N87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», должны быть созданы муниципальные округа, не будет местных хуралов сельских поселений, не будет местных администраций в сумонах. Карлики хотят провести выборы, что бы главного Карлика в 21 году пропихать. Не дадим этому произойти, уберем ненужных и бестолковых нойонов Карлик-носа!

Аноним, 02-07-2020 #5[ru]

...В инфекционной больнице приезжие врачи многим пациентам отменили лечение, назначенное местными врачами – и назначили новое.

Аноним, 02-07-2020 #6[ru]

аноним 5. Самое печальное то, что все чиновники в Туве, чтобы усидеть на своих должностях, будут терпеть этих клоунов и словоблудов Карликов. А простой народ будет страдать. В этом и есть дурная политика государства: если клоуны свои, ничего – народ потерпит и т.д. Карлик заработал самую черную карму для себя и для своей семьи, даже боги с вверху ему дают понять – уходи с миром!

Аноним, 02-07-2020 #7[ru]

Конвиз, Конвиз... Просто ему евреи-родственники из Москвы поют, а он – пересказывает.

Аноним, 02-07-2020 #8[ru]

Что у вас там в Туве происходит??? Действительно критическая ситуация? Просто одни пишут, что все под контролем, а другие полностью противоположное: что ситуация крайне критическая? Напишите просто достоверную информацию, от обычных граждан!

Аноним, 02-07-2020 #9[ru]

Это не важно, откуда Конвиз часто всё знает. Важно, что он этого не скрывает.

Аноним, 02-07-2020 #10[ru]

Хорошо, когда ты никак не зависишь от Кара-оола. Я бы тоже котел...

Аноним, 02-07-2020 #11[ru]

Отвечаю №8 Скачок корновируса в Тыве – полная симуляция. Сейчас выясняется (приезжими врачами), что в больницах полно симулянтов, и среди них много чиновников и их родственников. Цена вопроса? ПОЛУЧЕНИЕ СТРАХОВОК!!! Вот так-то, уважаемый №8.

Аноним, 02-07-2020 #12[ru]

Смешно. Никто не поёт Конвизу. Человек знает ситуацию с этим аппендицитом – Тувой. Аппендицит – вроде и на хрен не нужен в организме, и операцию делать страшно. А для власти это – регион по отмыванию бабла. Что не чиновник – то жулик. Начиная с главного урядника всея России, и по вертикали вниз. И дальше будет так. Пока урядник не уйдёт в отставку, ни хрена с «дорогим земляком» не будет. Будет бардак в Туве, как он есть, нищета и поголовное пьянство... Вывод – пришёл к власти, хапнул, и свалил. А что будет после его – насрать и розами засыпать.

Аноним, 01-07-2020 #1[ru]

Как я понял, Прохорову нужно только подготовить Ак-Сугское месторождение к продаже. И зачем ему заморачиваться с подготовкой кадров, строительством конторы и жилья? Он и обогатительную фабрику строить не собирался. Просто хотел перепродать месторождение. И всё. Что Прохоров, что Потанин – одного поля ягоды. Им лишь бы урвать. И там – трава не расти.

Аноним, 02-07-2020 #4[ru]

Нет, там без Шойгу ничего произойти не могло.

Аноним, 02-07-2020 #5[ru]

Скажите, а какая доля в этих 60 млрд. Кара-оола и Иргита?

Аноним, 03-07-2020 #9[ru]

Многоходовочка! Ай ДА МОЛОДЦА, Шолбан Валерьевич! Как учредитель газеты «РИСК», в последние номера, жестко внес свою повестку! Он всегда резко выступал против Голевской компании, был не терпим к их мененджеру Андрею Листкову... И тут еще Иргит снюхался с Прохоровым. Сегодня они Федеральные деньги обналичивают, а завтра в политику полезут! Главные выборы республики ведь состоятся буквально весной, в следующем году! Амбициозному Иргиту доверять нельзя, а Конвиз все же, чувак свой, к тому же он на Главу Тувы не претендует. Вижу, коалиции, для достижения главной цели, уже начали создаваться!

Аноним, 03-07-2020 #10[ru]

Кара-оол пристроил Иргита к Прохорову, чтобы получать свою долю! Кто такой Иргит без Кара-оола? Обнуленный бизнесмен. За обналичивание бюджетных средств Иргита посадят. Кара-оола Шойгу прикроет и, пролоббировав, назначит смотрящим ещё на 5 лет. Конвиз честно отрабатывает свои бабки. Всё прозрачно! Хоть ссы в глаза – ВСЁ БОЖЬЯ РОСА!

Аноним, 02-07-2020 #3[ru]

Никто из моих знакомых и родственников не голосовали. Черная мафия «нарисовала» проценты еще до голосования.

Аноним, 02-07-2020 #4[ru]

Тува – рекордные 97% «за» против 3%. То есть все тувинцы «за» то, чтобы русские были «государствообразующим народом»? Карла перестарался со своим рисованием!

Аноним, 03-07-2020 #7[ru]

Прохиндеи Кара-оола пытались догнать своего кумира из Чечни Кадырова. Чечня – 97.92%, Тыва – 96.98%. Надо было до конца рисовать, до 100%

Аноним, 04-07-2020 #8[ru]

Карлик, наверное, мечтает обнулиться, вот и рисует, как всегда. За ЕР перестарался с бандитами на лошадях и провокациями. Теперь пишет кляузы на Шериг-оола Ш.Д. И свою карьеру начал с грязных статей на него.

Аноним, 04-07-2020 #9[ru]

Может теперь, уважаемые господа, снимут с должности Кара-оола? Ведь он сделал и нарисовал вам поправки?! Народ же страдает, не вы. Вы в золоте купаетесь, а тувинцы умирают от коронавируса.

Аноним, 05-07-2020 #11[ru]

Надо признать, голосование превратилось в мощнейшую антипутинскую агитацию, т.к. по сути стало ВСЕРОССИЙСКИМ СМОТРОМ НИЩЕТЫ. Фото каждого пня, каждой подворотни, каждого двора с нелепыми участками голосования кричат о разрухе и бедности.

Аноним, 01-07-2020 #1[ru]

Ха! Предсказатель №1 под анекдотом ошибся – уже сейчас явка 86%. Значит, в итоге будет ближе к 146% явка. И столько же «ЗА». Карла в последнее время обосрался по всем фронтам, поэтому рвет жопу, чтобы хоть где-нибудь отличиться. А так как ничего, кроме рисования итогов выборов, он не умеет, то хотя бы на этом поле он станет чемпионом...

Аноним, 01-07-2020 #1[ru]

Приятно прочитать о свободном телевидении.