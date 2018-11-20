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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 45, 20 ноября / Перекрёсток мнений
   
 
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№45, 20 ноября 2018 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Аноним, 15-11-2018 #1[ru]

Айда Пчёлкин, айда сукин сын! Даже анекдоты у него бьют прямо в точку.

Насильно мил не будешь!

Аноним, 14-11-2018 #1[ru]

«Инвестиционная привлекательность» Тувы на первом месте в России. Российским компаниям дороги закрыть, а китайцам – пожалуйста! Глава Тувы призвал Голевскую горнорудную компанию к «социальной ответственности».

Националист, 14-11-2018 #3[ru]

Это не «День народного единства», а скорее всего «День единства двух одиночеств».

Аноним, 14-11-2018 #5[ru]

У Кара-оола и у Органы любовь неожиданно перешла в ненависть.

Аноним, 14-11-2018 #6[ru]

Делаем ставки – сколько дней на посту губернатора продержится Коновалов? Такую пощечину Путин с Шойгу не потерпят. А если стерпят, то следом об них начнут вытирать ноги и в других регионах.

Аноним, 14-11-2018 #7[ru]

Посмотрим, как будут развиваться события в Хакасии. Думаю, много позитива от народного избранника не дождаться. У нас ведь в РФ «вертикаль власти». Федеральная власть или загнет его под себя. А не будет гнуться – навтыкают палки в колеса. Они это умеют!

Аноним, 14-11-2018 #9[ru]

АХТУНГ! АХТУНГ! Хакасская осенняя ТУШЕНОЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ свершилась. Это прямой удар по авторитету Шуйху. Дальше действовать будут уже другие схемы. Старый волк промахнулся, стаей не управляет. Закон природы не обманешь. Альфа самец не терпит рядом с собой слабых. Или кинет на растерзание, или пусть покидает джунгли.

Аноним, 14-11-2018 #11[ru]

Врио главы Хакасии Михаил Развожаев принял отставку 10 из 22 членов правительства региона. «Сегодня попрощался с правительством Республики Хакасия, с теми, с кем проработал все эти пять недель. Тем, кто остается, желаю работать на благо республики. И желаю удачи тем, кто уходит», – написал Развожаев...

Вот так только в большем масштабе будет, когда Путин уйдет! Потому как все поймут, что наступил и их черед! И тут же закончатся все хвалебные оды и начнуться проклятия! А чтобы этого не было, надо всегда думать о том, что когда-то придётся уходить! Весь вопрос, что после себя оставишь? Славу или выжженное поле?

Аноним, 14-11-2018 #14[ru]

5-му. А Оргазма разве не с Дамбяхряком?

Националист, 14-11-2018 #15[ru]

Аноним #13, «не малые деньги были потрачены» – может для региона они большие, а для Администрации президента (АП) – так, «мелочь». И утверждение, что «ролики в ютубе тянут на несколько десятков миллионов...» тоже спорно. И все эти «волонтеры», бродящие с опросом по всей республике, ежедневная накачка по ТВ и тд» – ВСЕ ОНИ находятся на ЗАРПЛАТЕ у государства в лице ПЕДРОСНИ. Ну а Хакасия – это не тот регион за который можно было бы упорно бороться. «Отдав» Хакасию коммунистам, кремль таким образом «спускает пар» – уменьшая давление, чтобы не допустить общественного взрыва.

Аноним, 14-11-2018 #16[ru]

Однозначно – педросы уже всем надоели, воруют все: и правоохранители, и чиновники, и депутаты триллионами. Нагло, сроки им дают в основном условные, как нашему Бичелдею. Самое интересное, что Бичелдей на ворованные деньги памятник в своем нищем кожууне построил Субедею на коне, а люди в этом кожууне копейки считают. Сколько за такой приговор отвалил судье и прокурору? Интересно, прокуратура даже не попыталась обжаловать преступное решение суда.

Националист, 15-11-2018 #18[ru]

Антинародная педросня, наряжающая детей в детских садах и школах в свои тряпки и заставляющие подростков участвовать в «санкционированных» маханиях флагами за крымнаш, за путинлучше и прочее гавно, «обеспокоились» о детях? Циничные твари пытаются просто удержать свои рыла у корыта.

Аноним, 15-11-2018 #20[ru]

Вы правы, правительство свой курс не поменяет. Так что быть серьёзному переделу власти в вашей стране. Я очень люблю Россию и его народ, но ненавижу правящую партию. Только такие люди, как вы, могут быть в роле доктора и лечить народ от гриппа ЕДРОТА. Уважаю и ценю вашу бескорыстную деятельность.

Аноним, 15-11-2018 #23[ru]

Тываэнергосбыт возглавил Владислав Ховалыг – капец, его рожа будет такая, что даже в самый широкоэкранный телевизор не влезет. Завалил ветхое жилье в Кызыле – и ушел к другой кормушке. Когда же все Карлики нажрутся?

Аноним, 16-11-2018 #25[ru]

Всех начальников отделов департаментов и управлений министерств перевели на срочные годовые контракты. Теперь руководитель может просто не продлить контракт, а нанять своего человека. Или если не будешь ставить лайки на страницах начальников, то тоже скажут «давай до свиданья». Нет никакой уверенности и стабильности этой работы. Не думаю, что это добавит излишнего энтузиазма в работе. Делаем выводы и готовим запасные аэродромы. Вон, минэкономики разгоняют. Где народ с одним лишь опытом работы госслужбы работать будет?

Аноним, 16-11-2018 #35[ru]

Почему Карлики злобные и жадные не только в сказках?

Аноним, 17-11-2018 #39[ru]

Чистейшей воды запланированное воровство огромной суммы. ООО ВОСХОД – это созданное Кара-оолом предприятие, где руководителем является Иргит Даваа-Церин. Создавали специально, только для отмывания денег. Красавцы. Правоохранители, доведите до конца дело, тут реально ОПС. Организатор преступного сообщества должен быть наказан. Ключевую роль здесь должна играть дочь Юрасика Татьяна.

Аноним, 17-11-2018 #42[ru]

Кара-оол синонимы: вор, мразь, коррупционер.

Аноним, 17-11-2018 #43[ru]

Коррупция в МРИ #1 без Суге-Маадыр В. С. не обошлась. У неё с Юрой стратегический союз. Муж работает представителем Главы республики в Каа-Хемском кожууне (район который Юра считает своей вотчиной), а дочь Юры у неё зам. в МРИ ФНС #1. При этом председатель Каа-Хемского кожууна – тоже человек Суге-Маадыр из налоговой.

Коротко

Националист, 14-11-2018 #1[ru]

И не только в Госдуму... Синдром раздвинутых ног. Та самая «слуга народа», которая заявила, что государство не просило нас рожать. Чудовищная отрицательная селекция и морально-нравственное вырождение. Чиновники-неучи с 7 классами образования. Во власть либо через постель, либо за деньги...

Аноним, 14-11-2018 #2[ru]

Один дом в Забайкалье не сдали по программе переселения и 30-40 процентов не сдали в Туве. Как говорится, почувствуйте разницу...

Националист, 15-11-2018 #4[ru]

Школьники из поселка Таежный Красноярского края невольно запустили всероссийский флешмоб «Путин-вор». История началась с того, что в сети оказалось видео, снятое учениками старшеклассниками небольшого сибирского поселка, на котором снят монолог пожилой учительницы, распекающей учеников за то, что они написали на школьной доске слова «Путин-вор». Ученики открыто возражают учительнице и отстаивают справедливость этих самых слов, что вводит педагога в еще большую ярость, и она напоминает ученикам, что в «СССР за такие поступки их бы расстреляли».

Благодаря социальным сетям, в частности, «ВКонтакте» и в Твиттере, видео разлетелось по всей стране, набрав миллионы просмотров и тысячи перепостов. Причем, разумеется, общественное мнение было на стороне детей, а не на стороне неадекватной учительницы-сталинистки. В результате идея написать на школьной доске «Путин – Вор» и выложить в соцсети, что называется вышла в массы. Причем, если вначале флешмоба школьники сохраняли анонимность и просто постили фотографии с различными вариациями этой фразы в социальных сетях, то сейчас учащиеся наоборот стараются сделать это открыто. Например, сейчас школьники пишут «Путин – Вор» на классных досках, чтобы впоследствии это заметил учитель, и была возможность снять его реакцию на видео. Вдобавок к школьникам активно присоединятся студенты. К флешмобу, начатому сибиряками присоединилась Москва, Питер, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Омск и Владивосток, и даже маленький поселок Гусиноозерск в Бурятии.

[Блин], а где тувинцы?! К чему это я вдруг? Ведь молодые рабы не имеют право, что-либо говорить против своего хозяина.

Обзор прессы

Националист, 15-11-2018 #5[ru]

***ский цирк огней не гасит... Встречайте налог на будущие похороны, ключевая деталь – свои похороны. Не ну куда это народонаселение надо ещё [иметь], чтобы он проснулся.

Аноним, 16-11-2018 #6[ru]

Кара-оол заставил муниципалов увеличить объем вводимого жилья – хотелось бы посмотреть на таких, даже прожженная Тамара Авыда не смогла с ветхим справиться, а уж с введением нового, да с постоянно меняющимися неподготовленными молодыми братками...

«Это административный самообман»

Аноним, 14-11-2018 #1[ru]

Ампутация правого яичка – как шутят в интернете. Округа по сути нужны только для сравнения каких-то показателей у соседних регионов. Иногда интересно сравнить свое житье-бытье с соседями. С передачей Бурятии и Забайкалья в другой округ в Сибирском округе остался один худший по всем показателям регион – Тува. Раньше хоть иногда «пальму первенства» у нас отбирали те регионы, а теперь не с кем будет «соревноваться»...

В борьбе со свободой слова

Аноним, 14-11-2018 #2[ru]

1й, если никому газета не интересна, то что ж вы так упорно запрещаете ею торговать? Пусть себе пылится на полках магазинов – будете ходить и весело фотать пачки никому не нужных газет.

Националист, 15-11-2018 #3[ru]

А в Бурятии МВД потребовало от издания предоставить IP-адреса читателей, оставивших негативные комментарии о главе республики. https://theins.ru/news/126405

Аноним, 15-11-2018 #7[ru]

Карликовские братки всем мешают жить. Письма неугодных вскрываются и читаются, поздно доставляются почти во всех районах, следят за неугодными их власти.

Феномен «повара» Пригожина

Аноним, 14-11-2018 #1[ru]

Уголовники на всех уровнях власти... Только в России мафия имеет собственное государство! Для Шойгу вообще привычно обниматься с криминалом – здесь с Кара-оолом ходит, в Москве – с Пригожиным...

Аноним, 16-11-2018 #7[ru]

Говорят, Кара-оолы бизнес отжимают уже у своих так называемых друзей, «Александрит» уже отжали, мутная тема там короче, псов своих отправь понюхать что там. Дружище его Роберт совсем свалить решил из Тувы, магазины его скудеют товаром?

Перекрёсток мнений

Аноним, 14-11-2018 #2[ru]

Аноним 11 (в «Коротко») почему-то думает, что у палки один конец. Все те преимущества от железной дороги в Туву получат не только мы, но и жители соседних регионов – для них дешевле будет довезти свою продукцию, проще конкурировать с местными производителями, даже привозной уголь будет дешевле местного. При тупых бизнесменах, привыкших здесь жить без внешней конкуренции, остатки тувинских предпринимателей быстро разорятся.

Смотрите, кто пришёл!

Аноним, 14-11-2018 #2[ru]

Какая разница, кто мэр Кызыла??? Хоть жабу в пальто посади! Все решают Кара-оолы! Так что единственной характеристикой мэра Кызыла «важной» для горожан, является только его импозантность и ораторские способности. Я так понимаю, что даже это не про Сагаан-оола...

Аноним, 15-11-2018 #11[ru]

Карим заморозил Хову-Аксы, даже Дворкович сам приезжал. А что будет с Кызылом...

Аноним, 16-11-2018 #15[ru]

Везде пихает своих братков, с кадрами напряженка, в районах постоянно меняются все кадры, Владислава Ховалыга в Тываэнергосбыт, старается везде свою лапу держать караоолики, народ уже не просто ненавидит братков, народ уже стал сопротивляться им. Правоохранители, как всегда, ждут очередного повышения и УЕ в Россию.

Аноним, 17-11-2018 #19[ru]

Чаа-Хольская мафия захватила Кызыл. Сагааноол, Тюлюш, Чашоол.

(прочитано 612 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7652.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 11) >>
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шумову (гость) 23-11-2018 09:16:30   #11 [ru]
Вы что мечтаете чтоб Эрмак опубликовал и Вашу Фамилию? - мечтаю -только я не паша и поэтому мне все равно кого вы нашли -как всегда/ ваш аноним
 
0
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 23-11-2018 05:43:34   #10 [ru]
Аноним номер 3... Very Happy
А точней то Павел... Я не привык людей Считать за ЦИФРЫ... Very Happy
Вы что мечтаете чтоб Эрмак опубликовал и Вашу Фамилию? Confused Very Happy
Хотя , если Честно мне Она была не интересна... Но у меня есть много племянников...
Они нашли Вашу Статью, и главное, Ваше Упоминание о мнении Внука Братьев Шумовых... Very Happy
Так что Павел... Very Happy
Вы для меня не " Вечный". Very Happy
Если Вы Желаете то я могу и Ваше Фото с страницы ВК здесь поместить... И ВСЕМ сказать о том что Вы то БОИТЕСЬ . ставший Россиянином, Бывший Советский, именно своей ФАМИЛИИ... Very Happy
 
+1
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Аноним (гость) 22-11-2018 17:31:00   #9 [ru]
Оргазма любимая женщина гинеколога/генерала/мышонка/мошонка/клопенка /писенка.
 
0
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Националист (гость) 21-11-2018 18:26:14   #8 [ru]
Меня давно терзают смутные сомнения, а не засланный ли казачок этот Навальный?! Он вроде своеобразного "сантехника", который стравливает напор, который может уничтожить всю систему... Если бы он действительно был врагом системы, то его бы давно уже ликвидировали.
 
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Националист (гость) 21-11-2018 18:09:46   #7 [ru]
Вы заметили, что снизилась протестная активность против "пенсионного" грабежа?! И как то "вовремя" появилась трагедия в Крыму?!

Никита Исаев: Силовики тренировались на митингах Навального к пенсионным протестам.
Кремлю нужны были майские акции Навального ради оценки протестного поля по всей стране перед реальным и намного более опасным летним протестом на фоне пенсионной реформы. twitter.com
 
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Националист (гость) 21-11-2018 13:51:56   #6 [ru]
Видно чиновница Гладких, которая заявила, что государство не просило нас рожать, енту "академию"

http://imglink.ru/pictures/21-11-18/240066d54f14b686f3d2ef28b6fc9b9c.jpg
 
0
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Националист (гость) 21-11-2018 12:30:41   #5 [ru]
При таком режиме ожидать "Свободы слова" просто невозможно...

http://imglink.ru/pictures/21-11-18/520d7edd0e891d6d92240c4846de9a25.jpg
 
0
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Националист (гость) 21-11-2018 11:34:39   #4 [ru]
Еще раз публикую список сайтов, которые помогут вам видеть реальную картину на происходящие события в стране и мире. Добавляйте в Избранное своих браузеров.

www.finanz.ru
mbk.news
theins.ru
rusmonitor.com
www.novayagazeta.ru
www.kasparov.ru недавно сняли блокировку с этого сайта.
grani-ru-org.appspot.com
sobesednik.ru
www.bbc.com
www.svoboda.org
www.golos-ameriki.ru
gordonua.com...
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0
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Аноним (гость) 21-11-2018 08:24:39   #3 [ru]
Шумов написал:" Моих Комментариев то НЕТ, а его Редакция напечатала МНОГО." Отвечаю для Андрея Семеновича на вопрос почему перестали печатать ,с моей точки зрения: Вы пишете все время одно и тоже и при этом ваши комментарии это полная чушь! Вопрос к вам сколько можно эту чушь читать? Вот и ответ -надоело! Вот последний пример - сегодня вы написали про Крым: и утверждаете что Туву датируют больше чем Крым. Но на самом деле вы об этом уже писали и я лично вам давал со ссылками ,что это наоборот! Но вы упорно продолжаете нести чушь и при этом без доказательную! Вот поэтому и надоело ! Как всегда ,Ваш Аноним!
 
+2
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 21-11-2018 08:07:38   #2 [ru]
Чтож, НАЦИСТ может РАДОВАТЬСЯ... Very Happy
Моих Комментариев то НЕТ, а его Редакция напечатала МНОГО... Very Happy
 
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