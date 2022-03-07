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Главная / Новости / Без суда и следствия: сайты газеты «РИСК» заблокированы Роскомнадзором
Напечатать текущую страницу    [07-03-2022]
Политика

Без суда и следствия: сайты газеты «РИСК» заблокированы Роскомнадзором

Спецоперация России в Украине не прошла бесследно и для газеты «РИСК»: Сайты газеты заблокировал Роскомнадзор РФ на основании требования Генпрокуратуры РФ от 24.02.2022 № 27-31-2020/Ид2145-22, то есть в день начала боевых действий.

Никакой конкретной информации о нарушении редакцией норм закона «О СМИ» в адрес редакции направлено не было, кроме следующей: якобы редакцией «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины. Вместе с этим, по данным официальных источников РФ, в том числе Минобороны РФ, указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

Что именно не устраивает прокуратуру в публикациях, не сообщается.

Для читателей газеты «РИСК» сообщаем: сайты газеты продолжают открываться, если правильно использовать способы, которые будут описаны в нашем канале в Телеграме https://t.me/riskinform.

Разместил Moderator

(прочитано 247 раз)

 //risk-inform.ru/news_109.html
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