ОСТАНОВИТЬ РЕЗНЮ В УКРАИНЕ!

22 февраля вооруженные силы России пересекли границу и вошли на территорию восточных областей Украины.

24 февраля ночью были нанесены первые удары по украинским городам.

О категорическом неприятии войны, об ее гибельности для страны публично высказывались самые разные люди в России. От интеллигенции до отставных генерал-полковников и экспертов Валдайского форума.

Разными голосами звучала одна эмоция – ужас от самой мысли о возможности нового витка войны между Россией и Украиной. Ужас, вызванный пониманием того, что это может произойти на самом деле.

И вот это произошло. Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами.

Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью «самозащиты». Но Историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен, а сегодня разоблачения не требуются – все очевидно с самого начала.

Мы, сторонники мира, действуя во имя сохранения жизней граждан России и Украины, в целях остановки начавшейся войны и предотвращения ее перерастания в войну планетарного масштаба:

• объявляем о начале формирования антивоенного движения в России, и поддержки любых мирных форм антивоенного протеста;

• требуем немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России, и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина;

• считаем военными преступниками всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти. Мы будем добиваться привлечениях их к ответственности за их деяния. Да будут они прокляты!

Мы обращаемся ко всем здравомыслящим людям в России, от действий и слов которых что-то зависит. Становитесь частью антивоенного движения, выступайте против войны. Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений.

Подписаться под петицией можно по адресу: www.change.org/NetVoyne

На момент публикации было собранно более 1 миллиона подписей.

«Силовые методы бесчеловечны»: Чулпан Хаматова опубликовала письмо российских благотворителей

К Владимиру Путину обратились руководители российских благотворительных фондов.

«Господин президент, мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины, – говорится в обращении. – Вся наша работа – это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия. Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров».

«Кричать от боли все будут на одном языке». Российские врачи потребовали от Путина остановить военные действия на Украине

Российские врачи, медсестры и фельдшеры обратились к президенту Владимиру Путину в открытом письме, в котором потребовали прекратить военные действия на Украине.

«Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке... На атакованных территориях находятся наши родные, друзья, пациенты и коллеги. Среди них нет ни одного человека, кому творящееся кровопролитие шло бы на пользу. Мы не можем оставаться в стороне от боли и страданий, которые с каждой минутой приумножаются», – говорится в письме медиков к Путину.

Обращение подписали более 300 человек, пишут «Такие дела».

«Мы хотим, чтобы наша страна ассоциировалась не с войной, а с миром и прогрессом»

Открытое письмо ИТ-отрасли против операции на Украине подписали 3954 человек. Авторы письма призывают отменить решения, которые могут «неминуемо повлечь за собой человеческие жертвы с каждой стороны».

«В своей работе мы делаем лучшие продукты, лучший сервис, мы искренне делаем все, чтобы российскими ИТ-решениям можно было гордиться. Мы хотим, чтобы наша страна ассоциировалась не с войной, а с миром и прогрессом. Прогресс и развитие технологий во благо человеку невозможны в условиях войны и угроз жизням и здоровью людей, они возможны только в условиях сотрудничества, разнообразия точек зрения, обмена информацией и открытого диалога», – говорится в письме.

Под письмом подписались сотрудники «Яндекса», «Сбермаркета», «Технопарка», Intel, 1C и десятка других крупных IT-компаний.

Больше двух тысяч архитекторов и градостроителей России выступили с заявлением «Нет войне!»

Более 2300 архитекторов и градостроителей России подписали открытое письмо, в котором выступили против войны с Украиной.

Внешнеполитические вопросы должны решаться исключительно мирным путем! Война не может являться инструментом политики в XXI веке.

Авторы письма назвали недопустимым «наступление российских войск на территорию Украины».

Война обесценивает саму суть деятельности архитектора и градостроителя, в какой бы стране он ни находился. Она нарушает права людей на жизнь, безопасность, самореализацию, комфортную и здоровую среду – все те ценности, которые являются основой нашей деятельности.

Уважение соседей невозможно завоевать силой или разрушением. Но его можно заслужить, обустроив собственную страну, собственный дом. Нет войне!

«Военные действия разрывают человеческие связи. Это противоречит сути нашей деятельности». Российские дизайнеры выступили против войны с Украиной

Дизайнеры и иллюстраторы из России опубликовали открытое письмо, в котором осудили вторжение вооруженных сил РФ в Украину и потребовали уважать суверенитет и территориальную целостность соседнего государства.

«Война – это агрессия, разрушение, эгоизм и расчеловечивание. Военные действия рушат судьбы и разрывают человеческие связи. Это противоречит сути нашей созидательной деятельности – проектированию коммуникации. Наша работа призвана объединить людей и улучшить их жизнь.

Блокировка соцсетей, банковских и финансовых структур, доступов к стокам и прочим рабочим площадкам для дизайнеров и иллюстраторов, – все эти политические последствия войны парализуют функционирование целой сферы в стране. Для дизайнеров, иллюстраторов и работников диджитала последствия войны будут критическими: поле их деятельности сосредоточено в интернете, любые ограничения по функционированию цифровой интеллектуальной собственности, общению с заказчиками, продвижению внутри соцсетей лишат многих профессионалов не только возможности развиваться, но и зарабатывать.

Этой войне нет никаких оправданий. Война – это страх, нищета и отчаяние. В такой среде не может быть развития. Изоляция России от мира приведет к культурной и экономической деградации, оттоку талантливых дизайнеров, иллюстраторов и других профессионалов».

Подписи под открытым письмом поставили уже более четырех тысяч человек.

Работники искусства и культуры по всей России подписывают открытое антивоенное письмо

Мы, художники, кураторы, архитекторы, критики, искусствоведы, арт-менеджеры – представители культуры и искусства Российской Федерации – инициировали и подписываем это открытое письмо, которое считаем недостаточным, но необходимым действием на пути к миру между Россией и Украиной.

Война в Украине – страшная трагедия как для украинцев, так и для россиян. Она влечет огромные человеческие жертвы, ставит под удар экономику и безопасность, приведет нашу страну к полной международной изоляции. В то же время она абсолютно бессмысленна – любое принуждение к миру с помощью насилия абсурдно. Предлог, под которым произошло развертывание «спецоперации», целиком и полностью сконструирован представителями российской власти, и мы выступаем против того, чтобы эта война велась от нашего имени.