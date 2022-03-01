В 5.30 утра, без объявления войны...

Предлагаем мнения разных экспертов, высказавшихся о начале «специальной военной операции» для «защиты от геноцида» жителей Донбасса и «самозащиты от угроз украинских неонацистов».

Владимир Пастухов: За войну ответят все

Все, что я знаю об истории говорит о том, что подобная авантюрная политика никогда не оставалась безнаказанной. Не вижу ни одного основания для того, чтобы история сделала именно в отношении Путина какой-то особый зигзаг и на этот раз было как-то иначе, чем обычно.

Ответит не Путин – ответят все. И те, кто хлопал и те, кто просто стоял рядом, открыв рот, но ничего не делал, и первые ученики, и двоечники. Это не ошибка Путина и не ответственность Путина. Это ошибка всей нации, в той степени, в которой о ней можно говорить в России, и ее ответственность. Бремя будет на всех.

Бумеранг вернется не быстро, но неотвратимо. Чем громче и веселее будет играть военный марш вначале, тем отвратительнее будет похоронный в конце, тем дольше и мучительней будет агония. Цена будет невероятно высокой, о которой страшно думать.

Михаил Ходорковский: Кровавый водораздел

Сегодня в обществе проведен кровавый водораздел: те, кто поддерживает войну с Украиной или даже поощрительно молчит, с каждой новой бомбой, снарядом, падающим на украинские города все больше становится врагом тем, у кого там родные, близкие, кто просто воспринимает чужую боль, как свою.

Не оппонентом, а именно врагом. Тем, с кем возможно придется стрелять друг в друга. Эта война расчеловечивает российское общество.

Как скоро эта вражда выльется на улицы уже российских городов? Не знаю, но каждый день боев в Украине приближает этот момент. И уж точно то, что происходит невозможно простить.

Юлия Латынина: Он воюет в Украине с Америкой

И нет сомнений: Путин действительно верит в то, что говорит. Согласно его картине мира, он воюет в Украине с Америкой.

Это понятный феномен. СССР противостоял США и вел войны по всему земному шару.

Эта война – первая мировая война, которая происходит не только в прямом эфире, но и в социальных сетях, да и еще и была предсказана в подробностях. Поэтому все попытки официальной пропаганды выдать ее за «оборону от агрессии НАТО» сработают только внутри России, где такая точка зрения станет обязательной.

Эта война – попытка опрокинуть существующий мировой порядок сытого и ленивого Запада. В этом – уходящем теперь – мире развитые страны друг с другом не воевали, а вес их определялся экономическими и техническими достижениями.

Путин верно нащупал яремную вену Запада, его уязвимость: нежелание воевать и беззащитность перед грубой военной силой. Путину показалось, что после триумфа талибов настал черед и для его триумфа.

Это фатальный просчет. Запад действительно бессилен против средневековых дикарей, которые не представляют угрозы ни для кого, кроме своего собственного народа. Но Россия – сравнительно развитая страна, а Запад нуждается в показательном примере объединения перед злом.

Борис Вишневский: Не получается задуманной «лёгкой прогулки»

Почему с каждым новым выступлением российских властей повышается градус ненависти к Украине?

Объяснений два.

Первое – их сознание иррационально, они существуют в придуманном ими самими мире и громоздят одну несуразицу на другую, не задумываясь о логике.

Второе – все во время так называемой «спецоперации» идет не так, как они рассчитывали.

Не получается задуманной «легкой прогулки».

Недаром даже многие из тех деятелей культуры и спортсменов, кто всегда был абсолютно лоялен власти, сегодня заняли антивоенную позицию.

Напомню слова знаменитого польского диссидента, политика и журналиста Адама Михника: «Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа».

Виктор Шендерович*: Не складывается пазл с благородной Россией и подлой украинской хунтой

Такой Президент, как у нас, не может лгать (см. лицо). Напряжемся же и поверим ему: российская армия пришла освобождать Украину от нацистов, бандитов и наркоманов!

Я, право, взволнован и горд этим обстоятельством, но бои идут третьи сутки, и мы, конечно, находимся в законной тревоге о судьбе российских солдат и офицеров на украинской земле – они же рискуют своими жизнями, выполняя свой интернациональный долг! И гибнут там, по самым осторожным подсчетам, по несколько сотен человек в день...

Надо ли говорить, что эти погибшие на новой войне с нацизмом – наши национальные герои, имена которых должны звучать на торжественных линейках в каждой школе? Ну, или хотя бы в официальных сводках Министерства обороны.

Ну или хотя бы где-то.

Но нет. Не звучат. И даже числительных не видать. Никаких потерь – и только чьи-то безымянные трупы в украинских заснеженных полях, на фотографиях международных агентств...

Странно все это, не правда ли?

И – зеркальная странность: бандитская и наркоманско-фашистская киевская хунта, это скопище негодяев, скорбит о каждом своем погибшем. Они посчитаны, их имена названы, героям оказываются государственные почести...

Что за черт, а?

И законный президент России почему-то сидит в бункере (в мирное время, заметьте), а его тезка (нацист, бандит и наркоман) лично руководит обороной своей страны из осажденной столицы...

Нет, как хотите: не складывается пазл с благородной Россией и подлой украинской хунтой. Точнее, складывается в совсем другую картинку.

* признан российскими властями иностранным агентом.

Антон Орехъ: Эти люди могут утащить вместе с собой в ад всю нашу страну

После распада Союза прошло не так много времени. Мы с украинцами еще помним, как жили в одной стране. Подавляющее большинство украинцев прекрасно говорят по-русски, сотни тысяч людей общались, дружили. Это то, что уничтожается прямо сейчас. Вырастут поколения, у которых не будет опыта этой дружбы, а будет только опыт войны и ненависть. А русский язык станет языком врага.

Эту войну называют операцией по денацификации. Сказать такое – значит плюнуть на могилы русских и украинских солдат, вместе победивших фашизм. Фашисты хотели уничтожить нашу страну, фашисты называли славян неполноценным видом, достойным уничтожения или рабства.

Так каким же словом называть то, что мы сейчас видим и слышим? Когда Украине отказывают в праве считаться государством, когда рисуют картинки, что никакой Украины никогда не было и быть не должно, что украинский язык – это просто диалект русского, а украинцы – это какой-то искусственно придуманный народ?

Сегодня для меня один из самых тяжелых дней в жизни. Это сравнимо с потерей близких. Но близких не вернешь, а войну остановить еще можно. Путин – не вечен. Пройдет время, и не будет ни его, ни всей его сумасшедшей палаты. Но эти люди могут утащить вместе с собой в ад всю нашу страну, лишить будущего всех – даже тех, кто уже не родился.

Виталий Портников: Россияне приближаются к дну

Россияне приближаются к этому дну – пусть даже сегодня они этого не осознают. Нападение на Украину будет не только началом конца путинского режима, нет. Это будет еще и изменением отношения к россиянам как к цивилизованной нации. Уверяю вас, после первых же бомб и ракет, которые упадут на Киев или Харьков, Одессу или Мариуполь, Днепр или Чернигов, мало кто в мире будет вспоминать о Чайковском или Достоевском, как в годы Второй мировой войны мало кто вспоминал о Гете или Вагнере. Не вспоминать будут – видеть. Видеть горящие города, трупы на улицах – и над всем этим оловянные глаза Путина и ваше равнодушие.